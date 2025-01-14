تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادى العام بقنا بعد توقف 13 عاما

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي وتنفيذ عدد من العمليات الجراحية بالقسم وذلك بعد توقف 13 عاما عشر سنة.

وأوضح يوسف، أن المديرية قامت بتجهيز القسم ودعمه بالفرق الطبية والأجهزة الحديثة والتي من ضمنها جهاز الفاكو إيطالي الصُنع وجهاز الميكروسكوب والذي يعمل علي تنفيذ عمليات المياه البيضاء وحالات الشبكية وحالات إرتشاح مُقلة العين وزرع العدسة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن دعم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، ومتابعة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قد ساهم في تشغيل القسم ودعمه بما يلزم من مستلزمات جراحية وأجهزة طبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار والتي قد ساهمت في التخفيف عن المرضي وحصولهم علي الرعاية الطبية المتميزة وقللت توجه المرضي خارج المحافظة للحصول علي مثل تلك الخدمات، موجهاً الشكر للدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس قسم الرمد بمستشفي قنا العام والدكتور أيمن عسكر، استشاري الرمد بمستشفي قنا العام، ولفريق مستشفي نجع العام بقيادة الدكتور حيدر عبدالحميد، مدير المستشفى، والدكتورة إخلاص ألفى، رئيس قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام، وفريق الإشراف والتمريض بالمستشفي علي جهودهم المتميزة في تشغيل القسم.



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تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام بقنا