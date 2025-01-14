تأخير الامتحانات غدا بالإسكندرية لنصف ساعة بسبب الشبورة والطقس المتقلب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تأخير امتحانات نصف العام غدا الأربعاء لجميع المراحل التعليمية نصف ساعة، حيث يبدأ الامتحان 8.30 صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وخاصة الشبورة الكثيفة، على ان يتم ترحيل نصف ساعة أيضا فى الامتحان الذى يليه.

وتشهد محافظة الإسكندرية، غدا الأربعاء، حالة من الطقس المتقلب ليسود طقس مائل للدفء نهارًا علي الوجه البحرى ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، وتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.