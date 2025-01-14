المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لتجارته فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ على نجار مسلح حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمى أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوى، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك فى القضية رقم 29646 جنايات مركز كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3141 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال المتهم" م.ا.م.ا"،31سنه نجار مسلح من احدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه فى يوم 23 أكتوبر 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين، كما أحرز بقصد الإتجار بها أيضا جوهر مخدر الحشيش.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة التى قام بها فادى باسيلى، وكيل النيابة أن الرائد محمد كرم غنيم،رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ ومعاونه النقيب على علاء ياسين، وبناء على إذن النيابة العامة تمكنا من ضبطه أمام مسكنه وبتفتيشه الشخصى عثر على كيس به 51 لفافة الميثامفيتامين المخدر وذلك بجيب بنطاله الأيمن، كما عثر أيضا على 16 لفافة حشيش داخل علبة سجائر فارغه بجيب بنطاله الأيسر، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وأن المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك، والتلفون المحمول للاتصال بزبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وبتداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.