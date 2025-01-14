القومى للمرأة بسوهاج يستهدف 7500 سيدة فى حملة "احميها من الختان"

سوهاج محمود مقبول

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، فعاليات حملة طرق الأبواب" إحميها من الختان " خلال الفترة من 12وحتى 14يناير الجاري، في إطار الجهود للقضاء على ختان الإناث صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى المرأة بسوهاج

واضافت وهبى أن الحملة استهدفت قرى بنى حميل والسمطا وأولاد عليو وبنى منصور بمركز البلينا، وقرى نجع أبو عوض والبطاخ وعرابة أبو عزيز والشورانية بمركز المراغة، وقرى بنى عيش وخارفة جرجا والعوامر والشيخ جبر بمركز جرجا، بإجمالي 7500 زيارة بواقع 625 زيارة بكل قرية، وإجمالى 7500 سيدة، بمشاركة 50 من ميسرات ورائدات المجلس و 6 واعظات وراهبات.

وأشارت وهبى، أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بأضرار ختان الإناث وعقوبته القانونية، من خلال العديد من الرسائل الهامة المتعلقة بمناهضة الختان، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية على الفتيات، وشارك فى الحملة الدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والدكتورة سهير الجميل، والدكتورة دعاء الشريف، ومحمود طلعت، والدكتورة فريدة سامى، وهنية منير أعضاء وعضوات المجلس.