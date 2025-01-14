«اليوم السابع».. مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تدخل مراحلها الحاسمة

تناول عدد "اليوم السابع" المطبوع الصادر صباح غدٍ الأربعاء 15 يناير 2025، عددٍ من الملفات والتغطيات المتميزة، كان أبرزها دخول مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة في مراحلها الأخيرة، فضلاً عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدمج كل القطاعات الاقتصادية فى منظومة التنمية بطريقة رقمية، وإليكم أبرز العناوين...

◄ مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تدخل مراحلها الحاسمة.. جولات مكثفة من المحادثات مقررة بالقاهرة لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق.. الدوحة تؤكد وجود تفاصيل عالقة بين حماس وإسرائيل.. والاتفاق المرتقب ينص على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا فى المرحلة الأولى.. ومسؤول فلسطينى: الدولة المصرية داعمة ومؤيدة للحقوق الفلسطينية



◄ توجيهات رئاسية بدمج كل القطاعات الاقتصادية فى منظومة التنمية بطريقة رقمية.. الرئيس السيسى يشدد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة بشأن الخدمات المصرفية الرقمية

◄ انطلاق الحوار المجتمعى لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا.. نائب رئيس الوزراء: ضرورة تعزيز قدرات الطالب لمواكبة سوق العمل.. ووزير التعليم: مراجعة الأنظمة الدولية لتعديل نظام الثانوية



◄ مشاورات بين مصر ولوكسمبورج حول أمن الملاحة فى البحر الأحمر.. وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين وتدشين مجلس أعمال مشترك

◄ مد التسجيل لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 5» حتى السبت المقبل



◄ مجلة أمريكية تختار جبانة أسوان الأثرية ضمن أهم 10 اكتشافات

◄ ضمانات غير مسبوقة فى المنع من السفر والتصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائي



◄ وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى ويلتقى عددا من المقاتلين

◄ كامل الوزير يتفق مع 35 شركة صناعية لتطوير 43 مركز تدريب مهنى



◄ «العمل»: جهود لفتح مجلات أمام العمالة المصرية بأسواق جديدة فى الخارج

◄ إعلان نتيجة امتحانات الترم الأول بجامعة حلوان فور الانتهاء من التصحيح



◄ حتى لا ننسى.. الإخوان الإرهابية عملت فى خدمة أجندات إقليمية معادية

◄ منتخب اليد يستهل مشواره فى بطولة العالم بمواجهة قوية أمام الأرجنتين الليلة

