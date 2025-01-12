مبعوث ترامب إلى أوكرانيا يطالب العالم بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران

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قال كيث كيلوج مبعوث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى أوكرانيا، إن على العالم اتباع سياسة ممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران.



جاء ذلك خلال مشاركة كيلوج، فى إحدى الفعاليات بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال -وهو لفتنانت جنرال متقاعد من المقرر أن يشغل منصب مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية خلال الفعالية-: "هذه الضغوط لا ترتبط بالتحرك فحسب، وليست فقط قوة عسكرية، بل يجب أن تكون اقتصادية ودبلوماسية أيضا".



وتعهد ترامب بالعودة إلى سياسة الضغط الأقصى التى مارسها خلال فترة رئاسته الأولى بهدف الإضرار باقتصاد إيران وإرغامها على التفاوض بشأن اتفاق يتعلق ببرنامجها النووى وبرنامج آخر للصواريخ الباليستية وأنشطتها فى المنطقة.