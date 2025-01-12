إدارة خدمة المواطنين بالأقصر تتلقى 21852 شكوى على مدار 2024 وحلها بنسبة 99%

الأقصر – أحمد مرعى

كشف حسن محمد عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، أن الإدارة تلقت وقامت بحل العديد من الشكاوى منذ بداية شهر يناير 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وذلك في إطار تعزيز جهود تلقي ورصد شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة التصدي لأسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، وطبقاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأضاف مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر،، إنه تم تلقى شكاوى خلال عام 2024 على النحو التالى:- (خلال شهر يناير 2266 شكوى - شهر فبراير 2121 شكوى - شهر مارس 2265 شكوى - شهر أبريل 2089 شكوى - شهر مايو 978 شكوى - شهر يونيو 1008 شكوى - شهر يوليو 1413 شكوى - شهر أغسطس 1654 شكوى - شهر سبتمبر 1693 شكوى - شهر أكتوبر 2417 شكوى - شهر نوفمبر 1961 شكوى - شهر ديسمبر 2032 شكوى).

وأكد مدير إدارة خدمة المواطنين، أنه تم حل تلك الشكاوى بنسبة وصلت إلى 99%، كما أعلن محسن الشامى مدير مبادرة صوتك مسموع بمحافظة الأقصر ، أن المبادرة استقبلت خلال عام 2024 نحو 180 شكوى متنوعة، وجاءت الموضوعات ما بين تعدى على أراضى زراعية وبناء بدون ترخيص وتسعيرة أجرة السيارات السرفيس وإزالة قمامة ووجود حيوانات ضالة، وتم حل أغلبها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.