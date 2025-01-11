7 شروط لاعتماد تاجر تموينى مستجد.. تعرف عليها

كتبت: سارة وائل

نشرت وزارة التموين عبر موقعها الرسمي، شروط اعتماد تاجر تموينى مستجد، وفي السطور التالية يرصد اليوم السابع تلك الشروط وذلك في أطار الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

1. أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لأتقل عن 30 متر ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل .

2. سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده .

3. إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام .

4. أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة .

5. وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية .

6. أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط .

7. يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص .