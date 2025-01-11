وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات صفوف النقل ويشدد على عدم اصطحاب الهواتف

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجاري.

ويؤدي الإمتحان اليوم طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، مادة اللغة العربية، والأول والثاني الإعدادي، يؤديان إمتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، أما الصف الأول الثانوي العام فيؤدي الإمتحان في مادة اللغة العربية.

في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقا لتخصصاتهم، ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 / 2025.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمدرسة طنطا الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، واطمأن إلى دخول جميع الطالبات الامتحان الإلكتروني، وعدم وجود أي شكاوى فنية أو تقنية من الامتحان، ووجه بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطالبات داخل جميع اللجان، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطالبات الامتحان في سهولة وتركيز.

ثم توجه إلى مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، التابعة لنفس الإدارة، حيث تم الاطمئنان إلى توفير الجو المناسب لجميع الطالبات لأداء الإمتحان بصورة طيبة، مشدداً على عدم تواجد أولياء الأمور داخل المبنى المدرسي، والتزام جميع الطالبات بالحضور لأداء الامتحانات في المواعيد المقررة، ووفقاً لجدول الإمتحانات المعلن للجميع.

كما شدد وكيل الوزارة باتباع التعليمات والتوجيهات الإمتحانية الواردة من الوزارة، والتأكد من عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة أي طالب وطالبة، والتأكد من عدم تواجد أي ساعات إلكترونية أو سماعات لاسلكية برفقة الطالبات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش.

كما تفقد سير الامتحانات بمدرسة غياث الدين الرسمية للغات، والاطمئنان إلى وضوح الورقة الإمتحانية، ومطابقتها للمواصفات الامتحانية الواردة من الوزارة، مشدداً على عدم السماح بالتأخير لكلا من الطلاب والمعلمين، والإلتزام جدياً بالمواعيد المقررة بالجدول الإمتحاني، ومراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، موجهاً بتوفير مكان مناسب للجان الخاصة بكل مدرسة.

كما وجه "حسن" بضرورة ختم أوراق الأسئلة لجميع الطلاب من الوجهين، ومراعاة التصحيح اليومي أولاً بأول لكل مادة، والرصد الورقي والالكتروني بالشيتات، وذلك بعد مراجعة جميع الجزيئات لكل سؤال.

ثم اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة الصناعات بنات بغرب طنطا، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة بجميع الأقسام، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة منع اصطحاب المحمول داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطالبات لأداء الإمتحانات بصورة جيدة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطالبات.

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الإمتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الإمتحان بصورة طيبة.

كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام، وتحقيق الهدوء داخل اللجان.

من ناحية أخرى، قال وكيل الوزارة، أنه نحو 432641 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، ونحو 162327 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، ونحو 102019 طالبا من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، يؤدون اليوم62790 طالبا وطالبة من طلاب التعليم الفنى الامتحانات في يومها الأول وفقاً للجداول المعلنة لكل صف دراسي ونوعية ومرحلة.