وكيل تعليم الجيزة يلغى تكليف القائم بأعمال الامتحانات بإحدى مدارس العياط

كتبت - مرام محمد

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، عددًا من مدارس إدارات العياط، والبدرشين، والحوامدية، لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وأشاد وكيل الوزارة، بمدرستي السلام الثانوية بنات، وصلاح سالم الثانوية بنين، بإدارة العياط التعليمية، للأداء الإداري والعلمي المتميز، وانتظام سير الامتحانات.

وفي إطار تطبيق معايير الجودة والانضباط، وجه وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الجزيرة الرسمية للغات بالعياط، بإلغاء تكليف القائم بأعمال الامتحانات، وتكليف مدير المرحلة بإدارة المدرسة أثناء الامتحانات، فضلًا عن إحالة أحد الملاحظين إلى الشؤون القانونية، للتأكيد على أن الالتزام بالقواعد هو أساس العملية التعليمية.

ولاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة شهداء نزلة الشوبك الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، عدم النظافة وغياب الأمن على البوابة، موجهًا باستدعاء الحارس الليلي إلى ديوان المديرية، وإحالة مديرة المدرسة إلى الشؤون القانونية، تأكيدًا على أن الإهمال مرفوض.

وخلال زيارته لمدرسة شهداء نزلة الشوبك الإعدادية، لاحظ وكيل الوزارة، استمرار الإهمال، موجهًا بإحالة مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية، والتشديد على متابعة أعمال النظافة فور انتهاء الامتحانات.

وأشاد وكيل الوزارة بمدرسة عبد الرحمن أبو المجد طلبة الثانوية، لتحقيقها النظام والانضباط واهتمامها بمستوى النظافة، مقدمًا الشكر لمدير المدرسة. تقديرًا لجهوده المبذولة.

وفي إدارة الحوامدية، أشار وكيل الوزارة بمدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية، لما أظهرته من مستوى عالِ من الانضباط، مقدمًا الشكر لمديرة المدرسة، تقديرًا لجهودها.

وأشار إلى أن الامتحانات بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات، سارت في أجواء هادئة ومنظمة، وتمكن معظم الطلاب من الدخول إلى المنصة الإلكترونية، مع توفير امتحان ورقي للطلاب الثلاثة الذين واجهوا مشكلة تقنية، موجهًا الشكر لمديرة المدرسة، تقديرًا لإدارتها المتميزة وقدرتها على تذليل العقبات.

وخلال جولته، استمع وكيل الوزارة، لشكاوى أولياء الأمور ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الشراكة بين الإدارة والأسرة، الأساس لضمان نجاح العملية التعليمية.