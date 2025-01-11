وظائف في البوسنة والهرسك براتب 36 ألف جنيه.. غلق باب التقديم خلال ساعات

كتبت آية دعبس

تنتهى وزارة العمل، خلال ساعات، من تلقي طلبات فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك التي اعلنت عن البدء في تلقي طلبات فرص العمل الاثنين الماضي الموافق 6 يناير، براتب 700يورو شهريا.

وتتوافر تلك الوظائف فى عدة تخصصات، هى:

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.

وذلك براتب يصل إلى 700 يورو شهرياً بالإضافة إلى حوافز حسب أداء للعامل، مع توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات اثناء فترات العمل، وتوفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية، وتأمين صحي و إجتماعي ومعاش للعمال، علما بأن مدة العقد سنة ويجدد، فضلا عن العمل وسط بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.

ويتم التقديم على فرص العمل مجانا، بدون أي رسوم أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة، ومن المقرر أن تستمر الوزارة فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف حتى منتصف هذا الأسبوع.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم، والشروط، فهى:

- صورة من جواز سفر ساري.

- شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

- السن من 30 - 45 سنة.

- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.