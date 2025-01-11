وزير النقل الفرنسى: 36 مصابا آخر حصيلة تصادم قطارى ترام فى شرق البلاد

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أعلن وزير النقل الفرنسى فيليب تابارو، مساء اليوم /السبت/ أن حصيلة مصابى حادث التصادم بين قطارى ترام فى مدينة ستراسبورج فى مقاطعة "با-رين"(شرق فرنسا)، قد ارتفعت إلى 36 جريحا، بينما لا توجد حالة إصابة حرجة.



وكانت السلطات المحلية قد أعلنت سابقا أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن 20 شخصا فى حالة طوارئ نسبية.



وأشار وزير النقل الفرنسى إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تم فرض طوق أمنى مشدد أمام محطة الترام، وتمركزت سيارات إسعاف عديدة، وتلقى الجرحى العلاج فى المحطة.



وأظهر مقطع فيديو نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطارى الترام فى النفق قرب المحطة.



وأشارت نيابة ستراسبورج - فى بيان صحفي- إلى أنه تم فتح تحقيق فى حدوث إصابات بشكل غير متعمد إثر اصطدام قطارى ترام اليوم /السبت/.