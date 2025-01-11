اليوم السابع
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ومتابعة سير العمل ميدانيا..

وزير الصحة يتوجه للمنوفية لتفقد عددا من المنشآت الصحية بالمحافظة

السبت، 11 يناير 2025 10:08 ص
وزير الصحة يتوجه للمنوفية لتفقد عددا من المنشآت الصحية بالمحافظة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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يتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنوفية، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدداً من المستشفيات، التابعة لمختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، كما ستتضمن الجولة متابعة معدلات التنفيذ في مشروعات المنظومة الصحية الجاري إنشاؤها.

 







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الموفية

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