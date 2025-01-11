وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى أشمون العام الجديد

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، المشروع الخاص بإنشاء مستشفى أشمون العام الجديد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، لتفقد عددا من المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتعرف على أي تحديات والعمل على تذليلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال تفقده لمبنى المستشفى إلى الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 8 آلاف و257 مترا مربعا، ويتكون من 3 مبان، ومن المقرر الانتهاء منه قريباً.

وتابع «عبدالغفار» أن الطاقة الاستيعابية المقررة للمستشفى تبلغ 287 سريراً، متضمنة (إقامة داخلي، رعاية مركزة، حضانات الأطفال المبتسرين، إقامة حروق، رعاية حروق)، فضلاً عن 56 سرير غسيل كلوي، و5 غرق عمليات كبرى، وغرفة منظار .

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يضم أقسام (الطوارئ، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المناظير الإستكشافية، الحروق، الإقامة الداخلي، العمليات، قسطرة القلب، الغسيل الكلوي، الرعاية المركز، الولادة، عمليات قيصرية، حضانات الأطفال)، فضلاً عن بنك الدم والعيادات الخارجية، والصيدلية.

وأضاف «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بتوفير مساحات مناسبة لانتظار المترددين على المستشفى، مؤكداً أن المستشفى يعد صرحاً كبيراً لتقديم الخدمات الطبية بالمحافظة، مشيراً إلى دراسة إمكانية تحويل مستشفى أشمون العام القديم إلى مستشفى تخصصي للأطفال.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مبنى المستشفى بالكامل، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وفرشه بالكامل وبدء تقديم خدماته للمواطنين.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتوره مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أسامة عبدالله، وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية.