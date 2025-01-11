وزارة‫ الزراعة: الحالة العامة للقمح جيدة وغير متأثرة بالآفات

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة أعمال لجان الحملة في بعض أراضي زراعات القمح في الجيزة وبني سويف، وكذلك لمتابعة أعمال اللجان في مراكز (الصالحية – أبو حماد - الزقازيق) وجمعية اليسر الزراعية بالشرقية.

كما قام بتفقد منطقة شرق الدلتا لحث العاملين علي مزيد من الجهد واستخدام وسائل التكنولوجية الرقمية بهدف رقمنة الإدارات واطمئن على استعدادات المنطقة المنطقة كما وجهة برفع كفاءة وصيانة الأبنية.

يشار الى أن منطقة شرق الدلتا تخدم 4 محافظات كما تشارك في الحملات العامة خارج نطاقه، تم تفقد الإدارة الزراعية الصالحية للاطمئنان على سير منظومة المكافحة والتأكد من الخدمات التي تقدمها للمزارعين.

أوضح "رزق" الحالة العامة لمحصول القمح جيدة في الغيطان المنزرعة قمح وغير متأثرة بالآفات وخصوصاً الحشائش، حيث تم مكافحة مساحة 130030 فدان منذ بداية الزراعة خلال الفترة السابقة للحشائش العريضة والرفيعة وأن هناك توجيهات لمهندسي المكافحة بالمديريات للمرور الدائم وللتواجد مع المزارعين وحل أي مشاكل تقابلهم وأن عدد لجان الحملة بلغت 39 لجنة في 19 محافظة في 67 مركز وجاري استكمال اعمال الحملة خلال الفترة القادمة.

وذكر رئيس الإدارة المركزية أن اللجان مشكلة من مهندس المكافحة بالإدارات التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات – جنوب وشرق و شمال الدلتا وجنوب وشمال الصعيد ومنطقة القناة وسيناء كلاً في نطاقه وباحثي مركز البحوث الزراعية التابعين للمعمل المركزي للحشائش ومهندسي المكافحة بمديريات الزراعة المختلفة.

ووجه رئيس الإدارة المركزية بضرورة المرور على الغيطان بقرى المراكز المختلفة وتقديم الإرشادات الفنية لمكافحة الحشائش و توفير المبيدات للمزارعين وإجراء عمليات حصر للحشائش المتواجدة ولذلك لعمل خريطة للأعوام القادمة و ضرورة انهاء المرور على الأراضي بالمرور على محال المبيدات في محيط المركز أو القرية لضبط أى كميات من المبيدات المخالفة خصوصاً مبيدات الحشائش.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تولى لها الدولة اهتمام خاص وعملت في الفترة الأخيرة على التوسع في زراعته في الأراضي الصحراوية الجديدة تحت نظام الري بالرش وأن وزارة الزراعة بتوجيهات من معالي وزير الزراعة بكل قطاعتها تعمل من اجل التوسع في الزراعة الافقية بزراعة الاراض الصحراوية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياة في الزراعات بطرق ري متطورة وحل مشاكل بعض الاراضي ذات الطبيعة الخاصة كا الاراضي الملحية مجابهة التغيرات المناخية ومكافحة الآفات بطرق حديثة وامنة ضمن خطط مكافحة متكاملة تراعي الاجراءات السابقة للحفاظ على كل حبه قمح لتحقيق أمن غذائي مستدام للشعب المصري.