نيويورك تايمز: الحملة الإسرائيلية على الحدود السورية تثير مخاوف احتلال المنطقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الحملة الإسرائيلية في منطقة الحدود السورية تثير مخاوف من أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للبقاء فى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود الإسرائيليين داهموا قرى حدودية سورية، مما دفع السكان المتوترين إلى التجمع في منازلهم. واستولوا على أعلى قمة في البلاد، وأقاموا حواجز طرق بين المدن السورية ويطلون الآن على القرى المحلية من مواقع عسكرية سورية سابقة.

وقالت الصحيفة إن السقوط المذهل للزعيم السوري بشار الأسد أدى إلى إغلاق فصل من الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمان في البلاد. لكنه كان أيضًا بمثابة بداية لتوغل إسرائيلي في منطقة الحدود، والذي وصفته إسرائيل بأنه خطوة دفاعية مؤقتة لحماية أمنها.

يعيش الآلاف من السوريين الآن في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية جزئيًا على الأقل، مما يجعل الكثيرين قلقين بشأن المدة التي ستستغرقها الحملة. وقد احتجزت القوات الإسرائيلية بعض السكان وفتحت النار خلال احتجاجين على الأقل ضد الغارات.

ويقول بعض السوريين الآن على الأقل إنهم يخشون أن يتحول الوجود الإسرائيلي إلى احتلال عسكري طويل الأمد.

وقال شاهر النعيمي، الذي يعيش في قرية خان أرنبة الحدودية، التي تعرضت لغارة من قبل الجيش الإسرائيلي "نحن الجزء الوحيد من البلاد الذي لم يتمكن حقًا من الاحتفال بسقوط نظام الأسد - لأنه حتى مع سقوط الطاغية، جاء الجيش الإسرائيلي".