ميناء سفاجا تستعد لاستقبال السفينة RUI SU PANG وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتلاحظ نشاطاً ملحوظا في تداول الشاحنات والبضائع.

وأكد المركز الإعلامى، أنه تم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1379 شاحنة و110 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع، 725 شاحنة و 101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 654 شاحنة و9 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة RUI SU PANG علي متنها 30000 طن الومنيوم قادمة من السعودية كما يستقبل ثلاث سفن اخري وهي دليلة ، الحرية وسينا بينما تغادر السفينتين امل و Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا ، دليلة والحرية.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و 480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2525 راكب بموانيها.