ميقاتى: إنشاء لجنة مختصة لضبط الحدود البرية مع سوريا لوقف أى عمليات تهريب

إيمان حنا

قال رئيس الحكومة اللباننية نجيب ميقاتي: "بحثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع العلاقات الثنائية"، معربا عن تمنياته لسوريا بالإستقرار والسلام.

وأشار ميقاتي ـ في مؤتمر صحفى مشترك مع الشرع، خلال زيارته لسوريا اليوم السبت ـ إلى أن سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي وطالما هي بخير فإن لبنان بخير.

وأضاف: "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري جميعاً وعودة النازحين إلى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها، لقد لمست استعداد سوريا لمتابعة ملف النزوح كما بحثنا ملف الحدود وتمّ التأكيد على حماية أمن البلدين، وتابع: "نتطلع إلى علاقات ودية وندية بين لبنان وسوريا قائمة على التعاون".