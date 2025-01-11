منازل النجوم تحترق فى لوس أنجلوس.. ومنزل ابن الرئيس الأمريكى بين الخسائر

كتبت رباب فتحى

على مدار أيام، ابتلعت الحرائق المستعرة فى لوس أنجلوس الأخضر واليابس وفقد الآلاف من الناس منازلهم، ومن بينهم العديد من المشاهير مثل بيلي كريستال وماندي مور والنجمة الاجتماعية باريس هيلتون، وكذلك هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وأحرقت الحرائق في تلال هوليوود التلال القريبة من ملعب هوليوود بول الشهير ومسرح دولبي، وهو موطن جوائز الأوسكار، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن الخميس إن منزل هانتر بايدن ربما احترق في حرائق لوس أنجلوس.

وقال بايدن في حديثه للصحفيين: "إنه لأمر مذهل ما حدث. هناك خبر جيد واحد فقط. يعيش ابني هنا وزوجته. لقد تلقوا إخطارًا أمس بأن منزلهم ربما احترق بالكامل. واليوم، يبدو أنه ربما لا يزال قائمًا. لسنا متأكدين".

وتحدث بايدن عن مطالبته بالتوقيع على إعلان من شأنه أن يساعد منطقة لوس أنجلوس، التي تتعرض لخمس حرائق غابات مستعرة في المنطقة، مما أدى إلى تدمير آلاف المنازل ومقتل 11 شخص.

وقال بايدن إنه وجه وزارة الدفاع لتقديم المزيد من المساعدة في مكافحة الحرائق، والحرس الوطني في كاليفورنيا ونيفادا لإضافة المزيد من الوحدات الجوية، و10 طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية مع دلاء لتوصيل المياه من سان دييجو.

وقال بايدن: "نحن مستعدون للقيام بأي شيء وكل شيء طالما كان ذلك ضروريًا لاحتواء هذه الحرائق والمساعدة في إعادة الإعمار والتأكد من عودتنا إلى الوضع الطبيعي. ستكون مسافة طويلة جدًا".

واندلعت العديد من الحرائق الضخمة الثلاثاء الماضي بسبب رياح سانتا آنا القوية، التي تجاوزت سرعتها 70 ميلاً في الساعة في بعض المناطق، مما أدى إلى نفخ الجمر في الهواء وإشعال كتلة تلو الأخرى في باسيفيك باليساديس وأماكن أخرى.