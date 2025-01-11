اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وحمايته من الاعتقال..

مظاهرة في وارسو احتجاجا على قرار الحكومة السماح لنتنياهو بزيارة بولندا

السبت، 11 يناير 2025 07:00 ص
مظاهرة في وارسو احتجاجا على قرار الحكومة السماح لنتنياهو بزيارة بولندا رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو
وكالات

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خرجت مظاهرة في العاصمة البولندية وارسو احتجاجا على قرار الحكومة السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمشاركة في احتفال الذكرى 80 لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.

وتبنت بولندا في وقت سابق قرارا يتعهد بضمان المشاركة الحرة والآمنة لنتنياهو وكبار ممثلي إسرائيل الذين يختارون حضور احتفال الذكرى 80 لتحرير الجيش الأحمر السوفيتي معسكر الإبادة النازية في أوشفيتز.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن مذكرة الاعتقال قد تمنع نتنياهو من السفر إلى بولندا لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير معسكر الموت أوشفيتز بيركيناو في عام 1945 من قبل القوات السوفيتية في 27 يناير.

 







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