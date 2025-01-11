مستشفيات جامعة أسيوط تجرى عملية تفتيت حصوات فى القنوات المرارية

أسيوط-هيثم البدرى

نجح فريق طبي بمستشفي الراجحي بجامعة أسيوط في تحقيق إنجاز طبي جديد، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حيث تم إجراء أول عملية في صعيد مصر لتفتيت حصوات كبيرة في القنوات المرارية؛ باستخدام التنظير بالقنوات الصفراوية، spyglass cholanioscopee، والتفتيت الكهرومائي، وذلك بإشراف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الفريق الطبي لنجاحه في إجراء تلك العملية الدقيقة، مشيداً بتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، ودورها المُتميز في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الكفاءة، واستخدام أحدث الأساليب، والتقنيات التشخيصية والعلاجية من أجل توفير أفضل رعاية صحية ممكنة؛ موجهًا الشكر للفريق الطبى على نجاحه فى إجراء هذه العملية الدقيقة.

وأشار الدكتور علاء عطية، إلى حرص إدارة الجامعة الدائم؛ وسعي مستشفياتها الجامعية إلى تطوير خدماتها الطبية المقدمة لمرضاها، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التشخيص.

وأوضح الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، أن استخدام التنظير بالقنوات الصفراوية، spyglass cholanioscopee، والتفتيت الكهرومائي، يعد من أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية؛ في مجال مناظير الجهاز الهضمي، حيث أصبح من الممكن رؤية الحصوة بشكل مباشر، وتفتيتها بدقة عالية، مما يضمن نتائج أكثر أماناً وفعالية للمريض.

وضّم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية ومدير وحدة المناظير، والدكتور وائل أحمد عباس رئيس وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور أحمد رضوان، والدكتور محمد عز، المدرسين بقسم طب المناطق الحاره والجهاز الهضمي.