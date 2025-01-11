مدير كيان تعليمى وهمى بالجيزة: أوهمت الضحايا بشهادات للعمل فى السينما

كتب سليم على

أدلى شخص أمام النيابة العامة فى الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت اعترافات المتهم أمام النيابة تورطه في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى العجوزة، للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين