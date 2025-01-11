اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يناير 2025 04:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مدير كيان تعليمى وهمى بالجيزة: أوهمت الضحايا بشهادات للعمل فى السينما

السبت، 11 يناير 2025 03:00 ص
مدير كيان تعليمى وهمى بالجيزة: أوهمت الضحايا بشهادات للعمل فى السينما تزوير محررات -أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى شخص أمام النيابة العامة فى الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت اعترافات المتهم أمام النيابة تورطه في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى العجوزة، للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.


وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين

 

 







مشاركة

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

كيان تعليمى

اخبار عاجلة

تزوير

عقوبة التزوير

الاحتيال






الرجوع الى أعلى الصفحة