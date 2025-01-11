مدير تعليم القليوبية يتابع سير الامتحانات بالمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، صباح اليوم، لجان الامتحانات بإدارة بنها بمدرسة ناصر الإعدادية بنين، ومدرسة طه حسين الابتدائية، حيث أكد على توفير الهدوء داخل اللجان، كما شدد علي منع المحمول داخل لجان الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، علي ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بأي معوقات فوراً للعمل على حلها بسرعة، وتنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقة وسرعة في كل مايخص أعمال الامتحانات.

ورافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة، تامر القلا مدير إدارة أمن المديرية، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، حيث وجه بضرورة توفير المناخ الملائم لجميع الطلاب لأداء الامتحان.