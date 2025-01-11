مدغشقر وجزيرة مايوت تستعدان لوصول إعصار جديد

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أفاد "راديو فرنسا الدولي" أن إعصار ديكيليدي من المتوقع أن يضرب شمال مدغشقر مساء اليوم ويمر قبالة سواحل جزيرة مايوت الفرنسية.

وأشار الراديو إلى أن العاصفة ديكيليدي الاستوائية القوية التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار في الساعات القادمة، تتجه حاليا إلى شمال شرق مدغشقر، ومن المتوقع أن تمر على بعد 140 كيلومترا جنوب جزيرة مايوت، حيث أطلقت السلطات اليوم "تحذيرات باللون البرتقالي" بسبب الإعصار.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يضرب الإعصار منطقة قريبة من بلدة فوهيمار الساحلية في مدغشقر التي تضررت بشدة العام الماضي جراء الإعصار جامان. ومن المتوقع هطول أمطار تزيد عن 100 ملم خلال 24 ساعة.

وأطلق حاكم جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي حالة التأهب القصوى استعدادا للإعصار، وطلب من السكان الاستعداد.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 100 كيلومتر في الساعة مساء اليوم السبت، في الوقت الذي يحاول فيه السكان التعافي بعد أن خلف الإعصار تشيدو، الذي ضرب الجزيرة قبل حوالي شهر، أضرارا واسعة بالبنية التحتية والممتلكات.