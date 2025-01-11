مختبر ناسا ومرصد تاريخى ينجوان من أضرار حريق لوس أنجلوس بأعجوبة

كتبت رباب فتحى

كشفت مجلة "العلوم" الأمريكية أن منشأتين علميتين شهيرتين نجتا بأعجوبة من الحرائق التي انتشرت في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس هذا الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل.

والمنشأتان هما مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، والذي قاد البعثات الكوكبية وجهود علم الفلك، ومرصد جبل ويلسون التاريخي.

وبينما ظل حريق إيتون الذي دمر ما يقرب من 14000 فدان و7000 مبنى في ألتادينا وباسادينا على مسافة ملحوظة من مختبر الدفع النفاث، استمرت ألسنة اللهب من ذلك الحريق في الصعود نحو جبل ويلسون حتى توقفت في النهاية عند حافة أراضي المرصد.

وقال أنتوني مارون، رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي: "بفضل جهود رجال الإطفاء وموظفي المرصد، لم يتم تدمير أي مباني أو بنية تحتية" في هذه المرافق. ومع ذلك، قالت مديرة مختبر الدفع النفاث لورا ليشين على قناة إكس إن أكثر من 150 من موظفيها فقدوا منازلهم بسبب الحريق. وقد تم إخلاء بعض موظفي ماونت ويلسون ولا يعرفون متى يمكنهم العودة. تقول فيرونيكا ماكجريجور، المتحدثة باسم مختبر الدفع النفاث: "بالنسبة لنا، فإن القصة تتعلق بموظفينا، وليس بالمنشأة".

واستعدادًا لحريق إيتون، أحد الحرائق الستة المنتشرة في جميع أنحاء لوس أنجلوس، نقل مختبر الدفع النفاث عمليات شبكة الفضاء العميق، وهي شبكة دولية تتولى القيادة والتواصل مع البعثات الفضائية، إلى مركز عمليات احتياطي وأصدر تعليمات لجميع الموظفين بالعمل من المنزل. ووفقًا لماكجريجور، فإن المنشآت تعرضت لأضرار ناجمة عن الرياح فقط، على الرغم من أن خريطة غير دقيقة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت المخاوف من خلال إظهار وصول الحريق إلى البوابة الشرقية لمختبر الدفع النفاث.