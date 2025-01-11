محافظ القليوبية يتابع جهود حملة إزالة مخالفات البناء ببنها وقليوب والقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لمركز ومدينة بنها، بإزالة 4 أعمدة بطابقين مخالفين بشارع الأميرة فوزية خلف ديوان عام المحافظة، بإجمالي مساحة 120م2، والصادر له قرارات إزالة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالحد من مخالفات البناء.

وتابع محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة قليوب، لإزالة أسوار وأعمدة وقواعد خرسانية بعزبة عريوط وأبو سنة التابعين لقرية ميت حلفا على مساحة 18515م2.

وتابع المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة القناطر الخيرية، لإزالة أسوار وأعمدة وقواعد خرسانية بقرية باسوس.

جاءت إزالات اليوم بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، ورؤوف رمضان مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

وشدد "عطية"، علي ضرورة استكمال إزالة مخالفات البناء يوميا بالمدينة والتعامل بمنتهي الحسم مع كل أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد قبل أن تتفاقم المخالفة بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن، موجهاً كل المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتصدي للتعديات سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتاً إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيراً إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.



التعديات على الاراضي الزراعية



البناء المخالف