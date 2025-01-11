محافظ الجيزة يشهد اصطفاف 752 سيارة ومعدة استعدادا للطوارئ والأزمات

كتبت - مرام محمد

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اصطفاف سيارات ومعدات أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومديريات وهيئات والمؤسسات المعنية، استعدادًا للأزمات والطوارئ.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الاصطفاف يقام بمشاركة كافة أجهزة المحافظة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى، مشددًا على كافة المسؤلين برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى والمراجعة الدورية لخطط العمل وخرائط توزيع الوحدات على النقاط الساخنة.

وأكد التنفيذ الفورى حال ورود أية تحذيرات من الجهات المعنية كالتعامل مع الأمطار الشديدة والسيول والحرائق وغيرها من الأحداث التي تتطلب التعامل السريع والفوري معها للسيطرة عليها.

وأشار المحافظ، إلى أن اصطفاف المعدات اليوم، يعد الأكبر فى تاريخ المحافظة، حيث بلغ عدد الوحدات المشاركة به حوالي 752 سيارة ومعدة، تم تدريب أطقم العمل والمشرفين والموظفين بغرف العمليات والجهات الإدارية المشاركة بمنظومة إدارة الأزمات لسرعة التعامل مع الطوارئ بالشكل والأسلوب الامثل لتحقيق السلامة العامة.

يشارك بالاصطفاف (أحياء ومراكز ومدن المحافظة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، المنطقة الصناعية، الإسعاف، مديرية الشئون الصحية، الحماية المدنية، الطرق، الغاز، الهلال الأحمر المصرى).

رافق المحافظ وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي الجهات الأمنية، ومديرو المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.



محافظ الجيزة يشهد اصطفاف 752 سيارة



اصطفاف المعدات استعدادا للطوارئ والأزمات