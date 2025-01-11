محافظ الجيزة يشهد اصطفاف سيارات ومعدات حالات الطوارئ.. فيديو

كتبت – مرام محمد

يشهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت 11 يناير 2025، اصطفاف سيارات ومعدات أجهزة المحافظة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة للتعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ.

وعقد محافظ الجيزة، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي إدارة الأزمات، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع نموذج لخطة إدارة الأزمات والكوارث بالشكل الأمثل والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كل الإمكانيات البشرية والميكانيكية وسبل وآليات التعامل خلال الأزمات.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء والمديريات والأجهزة الشريكة على إدارة أى أزمة، فضلًا عن الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه السيناريوهات يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الطوارئ والتعامل مع الأحداث والمواقف والأزمات الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة أي أزمات حال وقوعها.