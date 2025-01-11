محافظ أسيوط يتفقد نادى العاملين بالإدارة المحلية لبحث تطويره وتشكيل مجلس إدارة جديد

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، نادي العاملين بالإدارة المحلية للوقوف على احتياجات النادي وبحث سبل تطويره ليصبح مركزاً متميزاً يقدم خدمات إجتماعية وترفيهية وثقافية متنوعة وذلك في إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالإدارة المحلية وأسرهم.

رافق المحافظ خلال الجولة خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق ومحمد سعد مدير النادي.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تنمية الموارد الذاتية للنادي بما يضمن استدامته وتحسين خدماته لافتاً إلى أنه سيتم العمل على إقامة دار ضيافة متميزة داخل النادي لتوفير خدمات إقامة للأعضاء والزوار كما أشار إلى خطط لإنشاء قاعات أفراح حديثة ومجهزة لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم بأسعار رمزية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الإجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية وأسرهم مشدداً على ضرورة توسيع الأنشطة والخدمات لتشمل أنشطة رياضية وترفيهية وتعليمية بما يسهم في تعزيز الروابط الإجتماعية وتحقيق رضا العاملين.

وأوضح أبوالنصر، إنه سيتم تشكيل مجلس إدارة للنادي يضم كفاءات متميزة قادرة على إدارة الموارد وتطوير الخدمات بكفاءة يعمل وفق خطة إستراتيجية لتطوير النادي وتحقيق أفضل استفادة منه لجميع الأعضاء.

وفي نهاية الجولة، وجه المحافظ بسرعة البدء في تنفيذ خطط التطوير، معرباً عن أمله في أن يصبح النادي نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات متميزة للعاملين بالإدارة المحلية وأسرهم، بما يعكس رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.