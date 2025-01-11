كوريا الجنوبية: صناديق الطائرة المنكوبة توقفت عن التسجيل قبل التحطم بدقائق

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قالت سلطات التحقيق في حادث الطائرة بكوريا الجنوبية، اليوم /السبت/، إنه تبين أن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التابعة لشركة "جيجو إير" التي تعرضت للحادث المميت الشهر الماضي تفتقر إلى البيانات الخاصة بالدقائق الأربع الأخيرة قبل الانفجار.

ووفقا للسلطات الكورية الجنوبية، أظهر تحليل أجرته هيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية لمسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة من طائرة B737-800 أن التسجيلات توقفت على كلا الجهازين قبل حوالي أربع دقائق من اصطدام الطائرة بهيكل تحديد الموقع.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على نسختها الإنجليزية.

ووقع الانفجار في الساعة 9:03 صباحا يوم 29 ديسمبر، عندما اصطدمت طائرة "جيجو إير" بجدار خرساني في نهاية مطار موان الدولي بعد انزلاقها دون فتح عجلات الهبوط.

وتوقف مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة عن تسجيل البيانات بدءًا من الساعة 8:59 صباحًا، مما يجعل من الصعب على المحققين تحليل الموقف.

وتم إرسال مكونات الصندوق الأسود إلى المجلس الوطني لسلامة النقل في واشنطن الأسبوع الماضي للتحقق المتبادل لضمان موثوقية البيانات، ومن المقرر أن يعود المحققون الكوريون الجنوبيون الذين تم إرسالهم إلى المجلس الوطني لسلامة النقل إلى كوريا يوم /الاثنين/ لمواصلة تحقيقاتهم في بلادهم.