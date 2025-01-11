قائد شرطة لوس أنجلوس: حظر التجوال فى مناطق الحرائق لضبط اللصوص

وكالات

فرضت السلطات الأمريكية حظر تجول فى مناطق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التى اجتاحت المنطقة.

وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا فى مؤتمر صحفى، أن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها والتي تأثرت بحريق باليساديس وحريق إيتون، ومن المقرر أن يكون سارى المفعول من الساعة 6 من مساء الجمعة حتى الساعة 6 من صباح السبت.

وقال لونا "لا يمكنك التواجد في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك، فأنت عرضة للاعتقال".

وذكر أن حظر التجول يسمح للشرطة باتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يعملون في أجزاء من المدينة تم إخلاؤها.

وأضاف "نحن نفعل ذلك لحماية للمنشآت والمنازل التي غادرها السكان لأننا أمرناهم بالمغادرة".

ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس الكبرى في الأيام الأخيرة.

وأشار لونا إلى أن "زهاء 58 ألف بناية معرضة للخطر جراء الحرائق".

وأكد إرسال "أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص في لوس أنجلوس جراء الحرائق و166 ألفا آخرين تلقوا إنذارات للاستعداد".