عودة الإضرابات فى بريطانيا.. اضطراب حركة القطارات د كل يوم أحد حتى يونيو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه تم تحذير الركاب على الخط الرئيسي للساحل الغربي لبريطانيا العظمى من تعطل خدمات شركة أفانتي كل يوم أحد من نهاية هذا الأسبوع حتى نهاية مايو.

وقال مديرو القطارات الذين يمثلهم الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) إنهم سيضربون كل يوم أحد من 12 يناير إلى 25 مايو 2025، في نزاع حول أجرهم مقابل العمل في أيام الراحة.

ويُفهم أن المحادثات بين النقابة والشركة مستمرة ولكن لا يزال من المقرر أن تستمر إضرابات السكك الحديدية فى بريطانيا. وفي الوقت نفسه، أعلن الأمين العام للاتحاد الوطنى لعمال السكك الحديدية المقل، ميك لينش، يوم الخميس أنه يخطط للتقاعد في الأسبوع الأول من مايو.

وقالت شركة أفانتي التي تدير خدمات بين لندن وبرمنجهام وجلاسكو إن الركاب يجب أن يحاولوا السفر قبل أو بعد يوم الأحد إذا أمكن لتجنب الاضطراب الناجم عن جدول زمني "مخفض بشكل كبير" بسبب الإضرابات وأعمال الهندسة. وستكون التذاكر صالحة في أيام أخرى، بينما يحق لحامليها أيضًا استرداد الأموال.

وقالت شركة تشغيل القطارات إن أربعة قطارات في الساعة ستعمل من وإلى محطة يوستون في لندن: قطار واحد لكل من برمنجهام ومانشستر وليفربول وبريستون. ستكون هناك أيضًا خدمة محدودة للغاية بين جلاسكو وكارلايل، مع تشغيل حافلات بديلة بين كارلايل وبريستون بسبب أعمال الهندسة المخطط لها. ستغادر آخر رحلة من لندن في الساعة 5 مساءً.



وحصلت الشركة، على عقد جديد طويل الأجل في عام 2023 من قبل الحكومة لتشغيل خدمة النقل بين المدن الرئيسية في بريطانيا على الرغم من الانتقادات لسجلها في إلغاء القطارات وتأخيرها.