اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 03:18 م
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طبيبة أمريكية تنشئ مأوى لرعاية الحيوانات الفارة من جحيم حرائق لوس أنجلوس

السبت، 11 يناير 2025 03:10 م
طبيبة أمريكية تنشئ مأوى لرعاية الحيوانات الفارة من جحيم حرائق لوس أنجلوس حماية الحيوانات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت شبكة " CBS"، إن طبيبة أنشأت مأوي لرعاية الحيوانات التي تضررت بسبب الحرائق المندلعة في لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتدير الدكتورة آني هارفيليتش منشأتين لرعاية الحيوانات في منطقة لوس أنجلوس، وفي وقت ما استقبلت أكثر من 40 حيوانًا بعد اندلاع حرائق الغابات.

وقالت هارفيليتش إنها تتلقى مئات الرسائل الإلكترونية يوميًا من أشخاص قاموا بالإخلاء أو في طريقهم للإخلاء. وهي تريد أن يعلم الناس أنه يمكنهم الإخلاء مع حيواناتهم الأليفة.

وأضافت في مقابلة مع برنامج "CBS Mornings": "لقد فتحت هذا المستشفى البيطري المهجور معتقدة أنني سأجده مليئًا بالحيوانات. في الحقيقة، ما يحدث هو أن الناس يتصلون بي، معتقدين أنهم سيضطرون إلى وضع حيواناتهم معنا، لكنني أقول لهم، "لا، اذهبوا إلى الفندق الذي ستذهبون إليه أو Airbnb أو الملجأ لأنهم جميعًا يقبلون الحيوانات الآن".







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