ضبط 108 مخالفات خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 108 مخالفات خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 85 مخالفة فى مجال المخابز البلدية ،ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان،عدم وجود سجلات، و21 مخالفة فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية ،عدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفتين في المواد البترولية.