ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 50 ألف مطبوع لمستحضرات تجميل

كتب محمود عبد الراضي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، قيام عدد من مالكى المطابع غير المرخصة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-

-ضبط (مالك مطبعة"بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية)، وعثر بداخل المطبعة على (50 ألف مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية تحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل ولمبات كهربائية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

- ضبط (المدير المسئول عن مطبعة"بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية)، وعثر بداخل المطبعة على (721 ألف ملصق وإستيكرات تحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومنتجات معدات كهربائية ومشروبات غازية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

-ضبط (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية)، وعثر بداخل المطبعة على (10 ألاف مطبوع تجارى عبارة عن علب كرتونية تحت التجهيز لمنتجات غذائية وأدوات منزلية ولاصق طبى بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.