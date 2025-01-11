صحة بنى سويف وفرع المجلس القومى للمرأة ينظمان كرنفالاً لدعم المرأة بإهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف ، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة "كرنفال صحة المرأة"،بمركز إهناسيا تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من أجل دعم المرأة صحيا، وتقديم كافة الخدمات لها مجانًا،وذلك بحضور: الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، أحمد عبد الصمد نائب رئيس مدينة اهناسيا، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتور محمد طارق عبد الجليل مدير إدارة إهناسيا الصحية.

حيث أوضحت الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة أن، الكرنفال _ الذي تم تنفيذه بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة _ شاركت فيه مديرية الصحة بعدد من العيادات المتنوعة في الكثير من التخصصات :أطفال، باطنة، صدرية، نساء، عظام، أنف وأذن وحنجرة، وعلاج طبيعي، لتقديم كافة الخدمات للسيدات مجانًا، والمشاركة بعدد من المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، والألف يوم الذهبية والمشورة الأسرية، وعيادة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

وأشارت وكيل الصحة إلى أن العيادات بالكرنفال شهدت مشاركة 800 سيدة وقطع التذاكر لهن مجانًا من أجل توقيع الكشف الطبي عليهن، بالإضافة إلى فحص 65 سيدة من خلال مبادرة صحة المرأة، وتوقيع الكشف على 12 سيدة من خلال مبادرة الأم والجنين، والكشف المبكر للأمراض المزمنة لـ80 سيدة، وعمل استبيان لـ 131 سيدة حول الأورام، وتقديم الخدمات لـ 34 سيدة في تنظيم الأسرة وتركيب 13 لولب.

فيما أشارت مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، إلى مشاركة الفرع في الكرنفال الذي تم بالتعاون مع المديرية ، وتضمنت قيام المجلس بتقديم خدماته للمرأة من خلال عرض منتجات نوادى المرأة، ومنتجات السيدات بعرض منتجاتهن المتنوعة، واستخراج 250 بطاقة رقم قومي مجانًا بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية.