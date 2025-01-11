اليوم السابع
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صافرات الإنذار تدوى فى كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

السبت، 11 يناير 2025 02:19 ص
صافرات الإنذار تدوى فى كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى حرب روسيا وأوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة كييف و7 مقاطعات أوكرانية أخرى، محذرة من ضربات جوية روسية.

وانطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة كييف عند الساعة  بتوقيت موسكو، وبدأت في الانطلاق لاحقا في مقاطعات تشيركاسي وتشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد وخاركوف ودنيبروبيتروفسك.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

 







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حرب روسيا واوكرانيا

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موسكو

كييف

دنيبروبيتروفسك






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