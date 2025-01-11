صافرات الإنذار تدوى فى كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

وكالات

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة كييف و7 مقاطعات أوكرانية أخرى، محذرة من ضربات جوية روسية.

وانطلقت صافرات الإنذار في مقاطعة كييف عند الساعة بتوقيت موسكو، وبدأت في الانطلاق لاحقا في مقاطعات تشيركاسي وتشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد وخاركوف ودنيبروبيتروفسك.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.