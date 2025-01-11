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سعر الدواجن بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025 فى المنوفية

السبت، 11 يناير 2025 10:31 ص
سعر الدواجن بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025 فى المنوفية دواجن
المنوفية - محمد فتحى

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رصد اليوم السابع أسعار الدواجن فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم السبت 11 يناير 2025، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ115 جنيها وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب بـ120جنيها وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 93 إلى 95 جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ130جنيها، وجوز السمان بـ120 جنيها، وكيلو الوز بـ130 جنيها، والبانيه بـ185جنيها.

وشهدت أسعار البيض في الأسواق استقرار للبيع  للمستهلكين لتستقر عند مستويات 153جنيها للبيع النهائي للمستهلكين، حيث سجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 150جنيها والبيض الأبيض 155جنيها والبيض الأحمر 152 جنيها أيضاً.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 65 جنيها للكيلو بالمزرعة.







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