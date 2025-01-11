روسيا تفرض قيودا مؤقتة فى عدة مطارات بالبلاد دون إبداء أسباب

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أعلنت وكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا) فرض قيود مؤقتة فى مطارى كيروف وأوفا، حيث تم إغلاق هذين المطارين مؤقتا للإقلاع والهبوط.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية -فى تقرير لها اليوم /السبت/- أن ذلك جاء فى إخطار (روسافياتسيا) أنه " تم فرض قيود مؤقتة على الإقلاع والهبوط فى مطارى كيروف (بوبيديلوفو) منذ الساعة 18:45 بتوقيت موسكو وأوفا منذ الساعة 18:50 بتوقيت موسكو".



وأضافت أنه تم فرض أيضا قيود مؤقتة على الإقلاع والهبوط فى مطار إيجيفسك فى مطار إيجيفسك منذ الساعة 17:40 بتوقيت موسكو.



ولم توضح وكالة "تاس" الروسية - فى تقريرها - سبب فرض هذه القيود.