اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تفرض قيودا مؤقتة فى عدة مطارات بالبلاد دون إبداء أسباب

السبت، 11 يناير 2025 11:10 م
روسيا تفرض قيودا مؤقتة فى عدة مطارات بالبلاد دون إبداء أسباب الخطوط الروسية
أ ش أ

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 أعلنت وكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا) فرض قيود مؤقتة فى مطارى كيروف وأوفا، حيث تم إغلاق هذين المطارين مؤقتا للإقلاع والهبوط.


وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية -فى تقرير لها اليوم /السبت/- أن ذلك جاء فى إخطار (روسافياتسيا) أنه " تم فرض قيود مؤقتة على الإقلاع والهبوط فى مطارى كيروف (بوبيديلوفو) منذ الساعة 18:45 بتوقيت موسكو وأوفا منذ الساعة 18:50 بتوقيت موسكو".


وأضافت أنه تم فرض أيضا قيود مؤقتة على الإقلاع والهبوط فى مطار إيجيفسك فى مطار إيجيفسك منذ الساعة 17:40 بتوقيت موسكو.


ولم توضح وكالة "تاس" الروسية - فى تقريرها - سبب فرض هذه القيود.







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