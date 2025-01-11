رئيس جامعة بنها الأهلية: حوافز لطلاب الجامعة لدعم النشر العلمى الدولى

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، اجتماع لجنة النشر الدولي بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة الجامعة في النشر الدولي ودراسة آليات الدعم المقدم في هذا المجال للنهوض باسم الجامعة محليا وإقليميا.

وأعلن الدكتور تامر سمير، إطلاق حوافز لطلاب الجامعة المتميزين بحثيا، وذلك لأول مرة بالجامعات المصرية لدعمهم وتشجيعهم لنشر أبحاثهم في مجلات دولية مما ينعكس على أدائهم ويعزز من نشر ثقافة العمل الجماعي من خلال فريق بحثي.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أنه خلال الاجتماع تم مناقشة آليات دعم النشر العلمي الدولي لطلاب الجامعة ووضع الشروط والقواعد المنظمة وذلك في إطار تعزيز مكانة جامعة بنها الأهلية في مجال البحث العلمي والتصنيفات الدولية والمحلية.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي، إنه سوف يتم فتح التقدم لدورات النشر العلمي الدولي مرتين سنويا وذلك في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أنه تم وضع ضوابط وإجراءات واضحة تهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشاركة في النشر العلمي الدولي، مع منح الفرصة للطلاب للمساهمة في هذا المجال.