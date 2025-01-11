رئيس الصومال يبحث مع قيادات "المجتمع المدني" الانتخابات المباشرة والمصالحة والأمن

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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزام الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب من خلال إجراء انتخابات مباشرة، داعيا في الوقت ذاته مختلف شرائح المجتمع المدني إلى القيام بدورها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات منظمات المجتمع المدني الصومالي بالقصر الرئاسي بمقديشيو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت.

واستمع الرئيس الصومالي إلى آراء ومقترحات ممثلي المجتمع المدني حول أوضاع البلاد؛ لاسيما القضايا السياسية والانتخابات المباشرة وعملية المصالحة والأمن.

كما أطلعهم على الإنجازات التي تحققت في مجالات الخدمات العامة، واستعادة مكانة البلاد على الساحة الدولية، والتنمية الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المباشرة.

وبدورها ..أشادت قيادات المجتمع المدني الصومالي بالإنجازات التي حققتها الحكومة على الساحة الدبلوماسية الدولية ومكافحة الإرهاب، متعهدين بلعب دورهم في التوعية المجتمعية وبناء الدولة.