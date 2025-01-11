"ذهب الغيطان يا أصفر يا جميل".. انطلاق حصاد الجزر بغطيان الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

وسط أجواء من البهجة وإطلاق الأيادي الناعمة الزغاريد ، انطلق موسم حصاد محصول الجزر بغيطان الشرقية، لكونه يوفر فرصة عمل لهم طوال موسم الحصاد،.

يقول " رضا صبرى" تاجر جزر من أبناء محافظة الشرقية، إنه يعمل فى تجارة الجزر منذ أكثر من 20 عاما، ويشترى محصول الجزر من المزارعين بالعديد من المحافظات، حيث يقوم بالتعاقد على شراء المحصول من الغيطان ويتولى بأنفاره طريقة التقليع وتجهيز الجزر وإعداده لعملية البيع أو طرحه بالسوق المحلى، منوها أنه يفخر بأنه يتعيش وأسرته من خير محصول الجزر.



ابتسامة-الرضا



الايادى-الناعمة



الجزر



الجزر-الاصفر



انطلاق-الجزر



جزر-الشرقية_1



حصاد-الجزر



حصاد-الجزر-1



ذهب-الغيطان



عاملات-اليومية