اليوم السابع
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"ذهب الغيطان يا أصفر يا جميل".. انطلاق حصاد الجزر بغطيان الشرقية

السبت، 11 يناير 2025 05:00 ص
"ذهب الغيطان يا أصفر يا جميل".. انطلاق حصاد الجزر بغطيان الشرقية الجزر
الشرقية- فتحية الديب

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وسط أجواء من البهجة وإطلاق الأيادي الناعمة الزغاريد ، انطلق موسم  حصاد محصول الجزر بغيطان الشرقية، لكونه يوفر فرصة عمل لهم طوال موسم الحصاد،.

يقول " رضا صبرى" تاجر جزر من  أبناء محافظة الشرقية، إنه يعمل فى تجارة الجزر منذ أكثر من 20 عاما، ويشترى محصول الجزر من المزارعين بالعديد من المحافظات، حيث يقوم بالتعاقد على شراء المحصول من الغيطان ويتولى بأنفاره طريقة التقليع وتجهيز الجزر وإعداده لعملية البيع أو طرحه بالسوق المحلى، منوها أنه يفخر بأنه يتعيش وأسرته من خير محصول الجزر.

ابتسامة-الرضا
ابتسامة-الرضا

 

الايادى-الناعمة
الايادى-الناعمة

 

الجزر
الجزر

 

الجزر-الاصفر
الجزر-الاصفر

 

انطلاق-الجزر
انطلاق-الجزر

 

جزر-الشرقية_1
جزر-الشرقية_1

 

حصاد-الجزر
حصاد-الجزر

 

حصاد-الجزر-1
حصاد-الجزر-1

 

ذهب-الغيطان
ذهب-الغيطان

 

عاملات-اليومية
عاملات-اليومية
الجزر-منور-فى-الغيطان
الجزر-منور-فى-الغيطان

 







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الشرقية

حصاد الجزر

غيطان الشرقية

انطلاق موسم حصاد الجزر

ذهب الغيطان






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