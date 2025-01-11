حياة كريمة.. محطات حديثة ومشروعات متطورة فى قطاع المياه والصرف بقرى مركز أسوان

أسوان- صلاح المسن

تشهد قري مركز أسوان، العديد من المشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى، ففي قطاع مياه الشرب، يتم متابعة منظومة التشغيل والإجراءات الدورية التى يتم إتباعها داخل محطات مياه الشرب، وقدرتها الإنتاجية لتوفير كوب مياه نظيف للأهالى .



ففي خور أبو سبيرة، توجد محطة مياه خور ابو سبيرة تبلغ طاقتها الإنتاجية بين 2400 و4000 متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى أبوسبيرة، الخطارة، والأعقاب قبلي، ووادى النعيم والمغارة لتغطية احتياجات نحو 20 ألف نسمة.ويجري متابعة نظم التشغيل بها ومراحل تنقية المياه ومنظومة الكلور وسير العمل بالمحطة.



وفي قرية الكوبانية، توجد محطة مياه بقلاويس بالكوبانية، وتم تنفيذ عمليات الاحلال والتجديد بالمحطة، والتى يقوم بتنفيذها قطاع التنفيذ الذاتى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وأنهى فريق التنفيذ الذاتى بإشراف قطاع مياه الشرب، أعمال رفع كفاءة محطة بقلويس بقرية الكوبانية، وتدعيم المحطة بطلمبتين لحل مشكلة ضعف المياه بالقرية.

وفي قرية أبو الريش، توجد محطة مياه أبو الريش قبلى "الشيخ على"، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة .



كما يتم تنفيذ مشروع الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب للتشغيل الفورى وذلك بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط ، والذى يصل إجمالى طوله إلى 15 كيلو متر ، وبقطر 500 مللى، مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب، والتنسيق مع الشركة أيضاً للإنتهاء من أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 .

وفي قطاع الصرف الصحي، توجد محطة المعالجة بأبو الريش ضمن مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب، وذلك بمساحة 6.5 فدان، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم .



كما يضم مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقري أبو الريش 6 محطات للرفع و 254 كيلو متر شبكات الإنحدار والطرد ، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه، وتم إستعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوى المتوقف منذ 2010، والذى تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة".



ويتم ربط الرافع الرئيسى على المحطة، ثم شبكات الإنحدار، وبالتوالى الجزء الذى يتم ربطه يتم تكملته ، وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لتوفير التمويل خلال فترة التنفيذ للإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش وبنبان بدراو فى أسرع وقت.



كما يجري إنجاز مشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحى غرب أسوان، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم حوالى 15 ألف مواطن بتجمع قروى غرب أسوان، ويشمل المشروع محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار، بقرى "البليدة - الفرس - الجرانيس - الشديد – المداب"، علاوة إستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بكافة قري ونجوع مركز أسوان، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة.



محطات مياه شرب وصرف بمركز أسوان (1)



محطات مياه شرب وصرف بمركز أسوان (2)



محطات مياه شرب وصرف بمركز أسوان (3)



محطات مياه شرب وصرف بمركز أسوان (4)