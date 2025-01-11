حرائق أمريكا.. "والت ديزنى" تقدم 15 مليون دولار للمساعدة فى إخماد النيران

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أعلنت شركة "والت ديزنى" الأمريكية تقديم 15 مليون دولار للمساعدة فى إخماد حرائق الغابات المشتعلة فى مدينة لوس أنجلوس، ودعم جهود الإغاثة وإعادة البناء بالمنطقة.

وقالت الشركة - فى بيان صادر عنها نقلته شبكة (إن بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم /السبت/ - إنه "سيتم تقديم هذه الأموال إلى منظمات مثل الصليب الأحمر الأمريكى ومؤسسة إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس وبنك الطعام الإقليمى فى المدينة الأمريكية".



وبدوره، تعهد الرئيس التنفيذى لشركة "والت ديزني" بوب إيجر بتقديم المساعدة فى هذه اللحظات الصعبة واستمرار دعم الشركة لموظفيها والمجتمعات المتضررة من الحرائق، بالإضافة إلى العمل من أجل التعافى وإعادة البناء فى أعقاب الدمار الذى شهدته المنطقة.



وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التى اجتاحت مدينة لوس أنجلوس مؤخرا إلى 11 شخصا.. وأججت الرياح القوية الحرائق التى اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضى وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب فى سقوط الأشجار واندلاع النيران فى المناطق التى لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.