حرائق أمريكا.. إعفاءات ضريبية كبرى لآلاف الضحايا فى كاليفورنيا

محمد جمال

قررت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (مصلحة الضرائب) تمديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ودفعها من 15 أكتوبر 2025، لسكان مدينة لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا، الذين لديهم منازل أو شركات فى المدينة.



تهدف الخطوة إلى تخفيف بعض الأعباء المالية التى يواجهها ضحايا الحرائق التى تضرب الولاية، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم /السبت/.



وينطبق الإعفاء على مجموعة واسعة من المواعيد النهائية للضرائب، بما فى ذلك إقرارات ضريبة الدخل الفردية المستحقة فى 15 أبريل 2025، ومساهمات حساب التقاعد الفردى وحساب التوفير الصحي، والضرائب ربع السنوية والتقديرية المستحقة فى 15 يناير 2025، أو 15 أبريل، و16 يونيو، و15 سبتمبر 2025، والإقرارات التجارية المستحقة بين مارس ويوليو 2024.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم التنازل عن العقوبات المفروضة على عدم دفع رواتب الموظفين وإيداعات ضريبة الاستهلاك المستحقة بين 7 يناير و22 يناير 2025، إذا تم إيداعها بحلول 22 يناير 2025.



وتقدم دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية تلقائيًا إعفاءً لدافعى الضرائب الذين لديهم عنوان فى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدافعى الضرائب الذين تكبدوا خسائر غير مؤمنة بسبب الكارثة اختيار المطالبة بها، إما فى إقراراتهم الضريبية لعام 2024 أو 2025.



كانت منطقة باليساديس واحدة من أكثر المناطق تضررًا بحرائق الغابات، والتى أحرقت أكثر من 21 ألف فدان وهددت أكثر من 13 ألف مبنى فى المنطقة، وفقًا لدائرة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا.