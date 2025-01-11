اليوم السابع
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السبت، 11 يناير 2025 12:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025 فى محافظة الفيوم

السبت، 11 يناير 2025 11:01 ص
حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025 فى محافظة الفيوم طقس
الفيوم رباب الجالي

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شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، طقسا مشمسا يميل للبرودة قليلا، وكانت الساعات الأولى من صباح اليوم قد شهدت شبورة كثيفة بالطرق الزراعية بالمحافظة.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم السبت، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارس البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة  22 درجة نهارا، 10 درجات ليلا.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.







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