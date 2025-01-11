جهود مكثفة من وزارة الأوقاف لتعقيم وصيانة مسجد وضريح سيدى شبل

كتب لؤى على

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة العناية بالمساجد على مستوى الجمهورية، مع التركيز على مساجد آل البيت والمساجد الكبرى، تأكيدًا لدور الوزارة في الحفاظ على دور العبادة وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين والزائرين.

وكثفت وزارة الأوقاف جهودها في عمارة المساجد وتهيئتها بصورة دورية، إذ أبرمت عقودًا مع شركات متخصصة لتولي مسئولية النظافة والتعقيم، بما يؤكد التزامها بتقديم خدمة متميزة تليق بقدسية بيوت الله.

وحرصت الوزارة على تخصيص فرق عمل تقوم أسبوعيًّا بتعقيم وتعطير مسجد وضريح سيدي شبل، مع غسل السجاد بواقع مرة كل شهرين في فصل الصيف، وثلاث مرات في الشتاء، لضمان أعلى معايير النظافة.

وأسهمت هذه الجهود في خلق حالة من البهجة والرضا بين رواد المسجد، الذين أشادوا بمستوى العناية الفائق الذي يحظى به المسجد وضريحه، واعتبروه نموذجًا يُحتذى به في خدمة بيوت الله.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خططها الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصلين والزائرين، إعلاءً لمعاني البر والوفاء، وإنفاذًا لتوجه نحو دعم الرسالة الحضارية للمساجد.



تعقيم وصيانة المساجد