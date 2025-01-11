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جنايات الجيزة تقضى ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة مواد مخدرة

السبت، 11 يناير 2025 06:38 م
جنايات الجيزة تقضى ببراءة الفنان هيثم محمد من تهمة حيازة مواد مخدرة الفنان هيثم محمد
كتب سليم على

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قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة الفنان هيثم محمد في قضية حيازة المواد المخدرة، وذلك بعد فحص الأدلة وإجراءات القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارون بهاء عطيه، ووائل الشيمى، واحمد العدوى.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على الفنان داخل شقة بمنطقة الطالبية، بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بوجوده هناك، لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده، وخلال المداهمة، تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي عام 2015، تم القبض على هيثم محمد بمدينة بدر في أثناء مرور قوة أمنية من مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية، اشتبهت الشرطة في سيارة متوقفة على جانب الطريق، وبتفتيشها، عُثر على 4 جرامات من مخدر الهيروين بحوزته وشخصين آخرين، وأنكر الفنان حينها التهمة الموجهة إليه بحيازة المخدرات.







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الفنان هيثم محمد

هيثم محمد

مخدرات

حيازة مخدرات

محكمة جنايات الجيزة

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