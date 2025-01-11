جحيم على الأرض وجمر متطاير.. لماذا انتشرت حرائق لوس أنجلوس بهذه السرعة؟

كتبت رباب فتحى

مشاهد شبهها الأمريكيون بيوم القيامة، إذ اشتعلت النيران فى لوس أنجلوس بسرعة مرعبة ودمرت الأخضر واليابس، حتى أن السكان يسردون كيف بدأوا فى رؤية الدخان يتصاعد من التلال المقابلة لمنازلهم في صباح يوم 7 يناير، وكان حجم الحريق حوالي 10 أفدنة ،وفي غضون 25 دقيقة، نما ليغطي مساحة تزيد عن 200 فدان.

ويبحث فريق بي بي سي إيرث عن سبب شدة الحرائق في لوس أنجلوس وسبب نموها بهذه السرعة آخذا فى الاعتبار غطاء المدينة النباتي والذى ساعد على انتشار الحرائق وكذلك الجمر المتطاير.

وتقول "بي بي سي" إن الحرائق التى تعد واحدة من أسوأ الحرائق فى تاريخ لوس أنجلوس ابتلعت المنازل والمسارح والمطاعم والمتاجر والمدارس - مجتمعات بأكملها وذلك فى مختلف أنحاء المدينة.

ولكن لماذا كانت الحرائق شديدة للغاية ولماذا نمت بهذه السرعة؟

النمو السريع للوقود

يُعتقد أن فترة هطول الأمطار الغزيرة في عام 2024 المرتبطة بظاهرة النينيو أدت إلى ظروف تنطوي على مخاطر عالية لاندلاع الحرائق هذا الشتاء.

ويقول روري هادن، باحث في علوم الحرائق بجامعة إدنبرة: "غالبًا ما يُنظر إلى الأمطار على أنها أمر سيئ بشكل عام للحرائق، وإذا حدث المطر أثناء الحريق، فهذا أمر سيئ للحريق". لكن هطول الأمطار قبل الحريق يمكن أن يعني نمو الكثير من النباتات، والتي تصبح بعد ذلك وقودًا محتملاً. "ثم تدخل فترة من الطقس الأكثر جفافًا، ثم تجف تلك النباتات بسرعة كبيرة جدًا، ويصبح هناك المزيد منها. لذا، يمكنك تجميع المزيد من الوقود".



ويُعرف هذا التحول من الطقس الرطب جدًا إلى الطقس الجاف جدًا باسم "التأثير المتغير للمناخ المائي". وجدت دراسة حديثة أن خطر التأثير المتغير للمناخ المائي قد زاد بنسبة تتراوح بين 31 و 66% على مستوى العالم منذ منتصف القرن العشرين.

رياح سانتا آنا

وقد تأججت الحرائق أيضًا بسبب عاصفة رياح قوية. دفعت الرياح القوية النيران التي بدأت في سفوح الجبال إلى الغرب من لوس أنجلوس إلى حريق غابات سريع الحركة، والذي انتشر عبر النباتات الجافة بالفعل ليبتلع حي باسيفيك باليساديس بالقرب من سانتا مونيكا. غالبًا ما تكون الرياح نفسها ساخنة وجافة، لذا يمكنها إخراج المزيد من الرطوبة من النباتات.

في بعض الحالات، يمكن أن تكون هذه العواصف الهوائية سببًا في اندلاع الحرائق نفسها، حيث تتسبب في سقوط كابلات الطاقة التي تشعل بعد ذلك النباتات القريبة.

مشاعل النار

لا تعمل هذه الرياح على تأجيج النيران ودفعها عبر العالم الطبيعي فحسب. بل إنها تحمل أيضًا الجمر. ويقول الخبراء إن هذه الجمر أو مشاعل النار هي السبب الرئيسي لتدمير الهياكل في حرائق الغابات.

يمكن للرياح أن تثير الجمر من النباتات المحترقة وتحمله إلى الأمام. ويمكن أن ينتشر على بعد أمتار قليلة فقط أمام الحريق، مما يؤدي إلى اشتعال مواد جديدة، أو يقفز عدة أميال في المرة الواحدة، مما يتسبب في اشتعال حرائق جديدة على مسافة ما.

تغير المناخ

على الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان تغير المناخ قد ساهم في هذه الحرائق أو إلى أي مدى، فقد ارتبط تغير المناخ بتفاقم حرائق الغابات على مستوى العالم. ويشير مات ماكجراث في تقريره لـ BBC News إلى أن عدد الأيام التي يؤدي فيها الطقس إلى ارتفاع خطر الحرائق آخذ في الازدياد، وأن تغير المناخ يجعل هذه الظروف أكثر شدة.