تموين الوادى الجديد: التوسع بإقامة سوق اليوم الواحد ومستمر طوال شهر رمضان

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموينية بمحافظة الوادي الجديد، التوسع فى إقامة منافذ سوق اليوم الواحد بمراكز المحافظة ة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، حيث جرى إقامة السوق بنجاح للمرة الثالثة على التوالي في مدينة الخارجة ، وقرى مركز الفرافرة مع التخطيط لاستمراره والتوسع في باقي المراكز والمدن بالمحافظة.

وقال أيمن عبد الفتاح شريعى مدير عام التموين بمحافظة الوادى الجديد، إن السوق سيستمر حتى شهر رمضان المبارك، في إطار خطط الوزارة لتلبية احتياجات الأسر خلال موسم الاستهلاك المرتفع، مما يخفف العبء المادي عنهم لطرحه مجموعة واسعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنةً بالأسواق الأخرى، تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الاقليم الذي شدد على أهمية توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح الأسواق في خدمة المواطنين.

وأكد شريعى على بذل الجهود لتعميم الفكرة على باقي المراكز والمدن بالمحافظة، مع التركيز على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الخضروات، الفواكه، البقوليات، اللحوم، الدواجن، والسلع التموينية، مشيرًا إلى ان سوق اليوم الواحد بمثابة فرصة حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع توفير جميع السلع تحت إشراف الوزارة لضمان الجودة والالتزام بالأسعار المحددة.